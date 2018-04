Kusze jako narzędzia do ćwiczenia opanowania.

Kusze dawniej i dziś

Na przestrzeni wieków sposób działania kuszy i jej konstrukcja nie uległy znacznym zmianom. Zmieniło się za to jej przeznaczenie. Kiedyś broń wykorzystywana do ostrzeliwania wroga na średniowiecznym polu bitwy dziś kusza to precyzyjne narzędzie do ćwiczenia celności i potyczek na poziomie sportowym. Zapraszam do wpisu który bardziej rozwija temat tego przedmiotu.